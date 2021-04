Le loot est la mécanique centrale d’Outriders, celle qui fera rester de nombreuses personnes sur le jeu après avoir terminé l’histoire principale afin de se frotter au niveau de monde le plus élevé du jeu. Les armes et équipements disposent de plusieurs niveaux de rareté, mais le niveau Légendaire est le plus rare et le plus recherché. S’il devient de plus en plus fréquent en fin de partie, voici comment looter et farmer de l’équipement légendaire très tôt dans Outriders.

Attention, cette méthode a été patchée, et est beaucoup moins efficace qu’auparavant. Le ratio est très bas, et demande souvent des heures et des heures de farm pour un seul Légendaire.

Comment farmer du Légendaire ?

Cette astuce à été découverte par le YouTubeur DPJ, qui explique dans sa vidéo la démarche à suivre. Pour vous résumer simplement, il suffit de profiter d’une zone en particulier où le point de résurrection est très proche d’un ennemi pouvant dropper de l’équipement Légendaire.

Si les ennemis traditionnels lâchent rarement de ce genre d’équipements, les capitaines et les Alterés sont plus propices au loot Légendaire. Cela tombe bien, puisque vous en croiserez assez rapidement dans l’histoire, notamment dans la mission Retrouvaille.

Si vous avez déjà effectué cette mission, pas de panique, il est possible de la recommencer autant de fois que vous le voudrez en revenant au Salon et en choisissant un point spécifique dans l’histoire, à savoir « Retrouvez Shira et Jakub dans la salle de commandement ».

Sur votre chemin jusqu’à la centrale solaire, vous trouverez un Alteré dans l’Avant-poste en ruines. Ce dernier sera le premier ennemi visible dans la zone. Concentrez toute votre force de frappe sur lui et ne vous souciez pas des autres ennemis afin de le tuer rapidement. Cet ennemi à plus de chances que les autres de faire tomber de l’équipement Légendaire si vous activez le niveau de monde 5 minimum.

Le loot reste cependant rare, mais pas de panique, vous n’aurez pas à recommencer toute la mission. Laissez-vous mourir sous le feu des autres ennemis pour réapparaitre à la dernière porte franchie, quelques secondes avant l’affrontement. Vous pouvez alors retenter votre chance autant de fois que vous le voudrez jusqu’à looter du Légendaire.

Cela reste aléatoire et prend tout de même quelques heures avec de très nombreux essais (des centaines même), mais avec un peu de chance, vous tomberez sur ce que vous cherchez.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet d’Outriders pour en savoir plus sur le titre.