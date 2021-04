Outriders ne dispose pas d’un système de difficulté traditionnelle. Le titre peut devenir très dur assez rapidement si l’on ne fait pas attention, et souhaite offrir une marge de progression aux joueurs tout en s’adaptant au niveau de chacun, grâce au niveaux de monde. Voici ce qu’il faut savoir sur ce système.

Comment modifier le niveau du monde ?

Le niveau de monde correspond au niveau de difficulté que vous allez rencontrer en face de vous. Il existe à ce jour 15 paliers différents, correspondant à un mode de difficulté. Par exemple, le niveau 3 correspond au mode Normal, tandis que le niveau 4 est le niveau Difficile (oui, allez jusqu’au niveau 15 demandera beaucoup de skill). Plus ce dernier sera élevé, plus les ennemis seront résistants et puissants, mais vous obtiendrez alors des récompenses rares plus facilement.

Un risque payant donc, qui s’adapte aux besoins de chacun. La rareté du butin sera augmentée si vous choisissez un niveau de monde élevé, tout comme l’apparition de loot Légendaire. Vous serez aussi en mesure de vous équiper d’objets possédant un niveau supérieur selon le niveau de monde choisi.

Par défaut, le niveau du monde va toujours se fixer au niveau le plus élevé que vous débloquerez, mais vous n’êtes pas obligé de conserver ce paramètre. Pour modifier cela, activez la « pause » du jeu afin de voir s’afficher un onglet Niveau du monde.

Dans ce dernier, vous serez en mesure de choisir d’un simple clic le niveau choisi, et de changer à la volée sans recharger le niveau. N’hésitez donc pas à adapter le jeu à vos désirs et besoins assez régulièrement. C’est aussi là que vous pourrez activer par défaut ou non la mise à niveau automatique du Niveau du monde.

Vous pouvez consulter notre guide complet d’Outriders pour en savoir plus sur le titre.