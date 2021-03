L’un des derniers événements de la version 1.3 de Genshin Impact consiste à aller chasser des Géosaures, les nouvelles créatures apparues avec cette update. Pour démarrer la Chasse au Géosaure, disponible depuis le 5 mars et qui va durer seulement quelques jours, il faudra se rendre à la Guilde des Aventuriers du port de Liyue.

Comment se déroule la Chasse au Géosaure ?

Parlez à Catherine à la Guilde à Liyue pour qu’elle vous présente un nouveau type d’expédition. Celles-ci demandent d’envoyer plusieurs de vos personnages à travers la carte afin de récolter des indices sur la localisation des Géosaures. Les expéditions présentées sont cependant plus généreuses que celles que l’on peut rencontrer d’habitude. Ici, vous serez récompensé par des primo-gemmes, mais aussi d’autres objets en fonction de votre taux de réussite.

Les missions sont classées de telle sorte : S, A et B, qui correspondent à un niveau de difficulté. Vous obtiendrez donc plus de primo-gemmes avec des expéditions de type S que de type B. Chaque expédition vous demandera de créer un groupe d’aventuriers à envoyer, avec quelques indications sur les éléments recommandés pour un meilleur taux de réussite.

Vous pouvez envoyer jusqu’à 4 personnages en mission, plus un autre personnage d’un de vos amis. Notez que vos personnages qui sont déjà pris par les expéditions standards ne pourront pas être réquisitionnés ici. Une fois l’expédition terminée, selon votre taux de réussite, vous obtiendrez ou non des objets bonus.

Les expéditions punitives vous solliciterons un peu plus et n’auront lieu qu’une fois par jour. Elles vous demanderont alors d’aller enquêter directement sur le terrain, à l’endroit indiqué par Catherine sur votre carte.

A partir de là, étudiez les alentours de la zone afin de trouver les Géosaure. Dans notre cas, il fallait détruire trois petits piliers de terre autour d’une fleur enflammée pour les faire apparaitre.

Une fois le combat terminé, vous obtiendrez à nouveau des récompenses. Pensez donc à effectuez ces missions tous les jours durant la durée de l’événement pour ne pas manquer ces nombreux bonus.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez retrouver nos nombreux guides et astuces pour en savoir plus sur le jeu.