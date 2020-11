Godfall présente un nombre assez intéressant d’altérations de statut et d’attaques élémentaires. Comprendre les tenants et les aboutissants de ces altérations de statut peut être assez difficile au début du jeu. Pour information, une altération de statut peut-être observée chez votre ennemi en-dessous de sa barre de vie si celui-ci souffre d’une ou plusieurs afflictions.

De même, les différentes altérations qui affecteront votre personnage seront inscrites en bas à gauche de votre écran en plus de changer dans la majorité des cas l’apparence physique du protagoniste. Nous allons donc vous présenter et détailler ces altérations de statut dans ce guide.

Liste des différents effets liés aux attaques dans Godfall

Plusieurs effets peuvent intervenir en combat lorsque vous portez des coups à vos ennemis. Or, pas mal d’équipements, de Valorplates et de compétences n’hésitent pas à abuser d’un vocabulaire précis pour parler de ces effets, et il peut être compliqué de comprendre précisément de quoi tout cela parle sans explications précises. Vous trouverez donc ci-dessous une liste des différents effets qui peuvent s’appliquer à vos ennemis au cours d’un combat.

Brise-âme

L’Accumulation de Brise-Âme est représentée par l’encadré blanc sur la barre de vie d’un ennemi. Effectué une Brise-Âme consiste à employer une attaque lourde ou une Technique du Sud sur un ennemi qui a subi une Accumulation de Brise-Âme. Cet action a pour conséquence d’infliger des dégâts supplémentaire équivalent à ce que représente l’encadré blanc. Greyhawk est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs à l’Accumulation de Brise-Âme.

Point faible et Coup de Grâce

Dévoiler et attaquer un point faible peut se produire à plusieurs moments. Cela peut arriver lorsqu’une attaque intervient juste après celle de l’adversaire, ou après une parade qui laisserait l’ennemi vulnérable. Pour débloquer la capacité de dévoiler des points faibles, il est nécessaire de débloquer dans un premier temps les « Attaques Polarisées » en haut à droite de l’arbre de compétence, avant de débloquer cette capacité qui se situe à gauche de cette dernière.

Pour savoir si votre attaque a bien touché un point faible de la cible, un cercle orange apparaîtra lors de l’attaque puis si celle-ci connecte, des dégâts supplémentaires seront infligés à l’ennemi et il sera possible de faire tomber au sol ce dernier. Un Coup de Grâce se déclenche quand vous infligez un coup fatal à l’ennemi en ayant touché son point faible. L’intitulé « Coup de Grâce » apparaît alors sur l’écran.

Dégâts de percée

Les dégâts de percée sont représentées par une barre jaune située en-dessous de la barre de vie principale de l’ennemi. Une fois celle-ci remplie, l’ennemi est alors Brisée et il est possible dans la plupart des cas de lancer une attaque de Demolition infligeant de lourds dégâts lors d’une animation. Armistice est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs aux dégâts de percée. L’indication pour montrer qu’un ennemi est brisée est un triangle inversé aux contours rouges vifs avec une flèche blanche à l’intérieur.

Démolition

Ces attaques sont représentées par une animation dans laquelle le joueur inflige de lourds dégâts à un ennemi. Il est possible de lancer une Demolition lorsque l’ennemi tombe au sol et qu’un indicateur de commande apparaît au centre de la cible. Pour que ce se produise, il existe différentes façons de procéder. Une parade ou une accumulation de dégâts de percée peut par exemple avoir cet effet. Armistice est une fois de plus la Valorplate qui offre différents bonus relatifs à ce type d’attaque.

Cécité et Pétrification

Enfin, nous allons attaquer ici la Cécité et la Pétrification. Commençons par la Cécité. Cet état peut intervenir après différentes attaques, comme avec la Technique du Sud de l’arme d’Hast, et étourdir un ennemi brièvement. La Cécité n’a cependant pas d’indicateur visuel précis, si ce n’est que l’ennemi s’immobilisera quelques secondes comme si ce dernier avait subi l’état Brisée cité plus haut. Cependant, contrairement à l’état Brisée, il n’est pas possible d’utiliser une attaque de Démolition suite à la Cécité.

La Pétrification possède exactement les mêmes effets que la Cécité. Toutefois, la différence notable est que la durée d’étourdissement de l’ennemi est bien plus longue et que la cible se verra recouvrir d’une carapace sombre indiquant qu’il a été pétrifié. Il faut faire cependant bien attention à ne pas attaquer sans réfléchir puisque la Pétrification arrêtera de fonctionnement dès que la cible prendra un coup.

Hypersanté

L’Hypersanté est représenté par une jauge de vie qui va se greffer un peu au-dessus de votre barre de vie principale. Elle sert alors d’armure en absorbant les dommages que vous prenez au lieu de votre barre de vie principale. Si vous ne bénéficiez plus d’Hypersanté, la jauge de vie supplémentaire diminuera alors dans le temps jusqu’à disparaître. Cette deuxième barre de vie ne peut pas non plus excéder le nombre de points de vie maximal de votre personnage.

Liste des altérations de statut dans Godfall

Nous allons maintenant aborder les altérations de statut dans Godfall. Chacune de ces altérations entraînent une perte de vie continue chaque seconde aux personnages qui en souffrent. Ces afflictions sont facilement reconnaissables puisqu’elles sont toutes indiquées d’un losange de couleur variable.

Saignement

Le Saignement peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts Physique sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Bulwark est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs au Saignement. L’icône associée est un losange rouge foncé avec un poing blanc à l’intérieur.

Brûlure

La Brûlure peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts de Feu sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Phoenix est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs à la Brûlure. L’icône associée est un losange rouge clair avec une flamme blanche à l’intérieur.

Poison

Le Poison peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts de Terre sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Mesa est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs au Poison. L’icône associée est un losange vert avec un trèfle blanc à l’intérieur.

Gel

Le Gel peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts d’Eau sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Typhon est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs au Gel. L’icône associée est un losange bleu avec une goutte blanche à l’intérieur.

Choc

Le Choc peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts d’Air sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Vertigo est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs au Choc. L’icône associée est un losange jaune avec un cercle blanc à l’intérieur.

Malédiction

La Malédiction peut intervenir sur vous ou vos ennemis lorsque des dégâts de Vide sont infligés. L’altération inflige alors des dégâts toutes les secondes aux personnes souffrant de cette affliction. Moebius est la Valorplate qui offre différents bonus relatifs à la Malédiction. L’icône associée est un losange rouge avec une flamme blanche à l’intérieur.

Liste des marques et bénédictions

Les bénédictions

Les Bénédictions fonctionnent comme des altérations mais accordent des bonus aux personnages qui en bénéficient au lieu de malus. Ces dernières existent en deux versions, les Bénédictions simples et les Grandes Bénédictions qui sont des versions un peu plus puissantes. Chaque bénédiction est signalée par un triangle vert avec une épée blanche au milieu. Voici, sans plus tarder, la liste des bénédictions et des malédictions ainsi que l’explication de leurs effets :

(Grande) Bénédiction de Puissance : Augmente (grandement) les dommages infligés.

(Grande) Bénédiction d’Endurance : Réduit (grandement) les dommages subis.

(Grande) Bénédiction de Chance : Augmente (grandement) les chances de coup critique.

(Grande) Bénédiction d’Infusion : Augmente (grandement) les chances d’infliger des altérations de statut.

Les Marques

À l’inverse des Bénédictions, les Marques sont des altérations qui infligent des malus divers aux ennemis. Au nombre de 3, il est possible de les appliquer via des effets liés à son équipement ou lors de différentes attaques. Il n’existe pas un indicateur visuel précis associé à ces marques, mais le personnage qui en soufre est cependant doté d’un aura bien visible. Voici la liste des différentes marques présentes dans Godfall :

Marque de Faiblesse : Le personnage ou la créature doté de cette marque inflige moins de dégâts. Une aura verte se dégage également de la cible.

Marque de Fragilité : Le personnage ou la créature doté de cette marque se voit infligé plus de dégâts. Une aura jaune se dégage également de la cible.

Marque de Succion : Frapper une créature dotée de cette marque soigne le joueur. Une aura verte se dégage également de la cible.

Pour d’autres conseils sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Godfall.