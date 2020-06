GTTOD: Get To The Orange Door arrivera aussi sur Xbox One

En accès anticipé depuis le 30 mai 2019, GTTOD: Get To The Orange Door, le FPS se situant dans un univers rétrofuturiste façon années 80, voit enfin le bout du tunnel.

La fin de l’accès anticipé sur Steam en approche avec une arrivée prochaine sur Xbox One

Le FPS dynamique en mode parkour déboulera en effet très bientôt en version définitive sur Steam, mais pas que. Le soft sortira de ce fait en même temps sur Xbox One, sans plus de précisions.

Car pour l’heure, ce court trailer à base de gunfights supersoniques et survoltés sous fond de synthwave, ne nous donne pas de date précise. La vidéo indique juste un très vague 2020, soit plus tard cette année.

On rappelle par ailleurs que GTTOD: Get To The Orange Door se dotera de pas mal de modes de jeu à son actif et plus de 20 armes à manier dans une direction artistique rétrofuturiste qui s’inspire des années 80. Rendez-vous plus tard cette année pour la sortie de la version définitive de GTTOD: Get To The Orange Door sur PC et Xbox One.

En attendant une possible date de sortie, vous pouvez toujours essayer la démo à disposition sur la page Steam du titre.