GTTOD: Get To The Orange Door

GTTOD: Get To The Orange Door est un jeu d'action et de parkour en vue à la première personne. Le titre prend place dans un univers rétrofuturiste inspiré des années 80 et au style coloré fait de néon synthwave. L'objectif est de s'échapper et d'arriver jusqu'à la porte orange, en usant de dextérité avec des phases de parkour où il faut courir sur les murs et glisser mais aussi faire face aux ennemis avec des phases de tir.