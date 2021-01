GTA VI pourrait posséder deux personnages jouables, un homme et une femme

Tandis que l’on attend toujours les versions next-gen de GTA V, dont la carrière, n’est pas prête de se terminer plus de sept ans après sa sortie, les rumeurs autour de GTA VI commencent à s’intensifier. Après ce qui semblait être un premier teaser de la part de Rockstar, on a aujourd’hui droit à une rumeur qui pourrait bien s’avérer être crédible.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021