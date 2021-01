GTA VI : Rockstar dépose un nouveau brevet qui améliore le comportement des PNJ

En attendant de véritables informations concrètes sur GTA VI, on scrute tous les mouvements de Rockstar, qui s’amuse à jouer avec les nerfs des fans avec des teaser cryptiques. Aujourd’hui, c’est un brevet qui attire l’attention, pour une technologie qui sera utilisée dans le prochain jeu du studio.

Des PNJ plus intelligents en voitures ?

C’est un utilisateur de Reddit qui a remarqué qu’un brevet avait été enregistré par Rockstar en octobre dernier, et qui concerne le comportement des PNJ dans un jeu.

Il n’est aucunement mention d’un jeu en particulier, mais le brevet a été déposé par le directeur technique de Rockstar North, David Hynd, et le programmateur en chef de l’intelligence artificielle Simon Parr. Cette technologie permettrait notamment aux PNJ de mieux circuler au sein d’un environnement, afin d’avoir un comportement plus réaliste.

Cela donnerait lieu à des attitudes plus logiques, qui amènerait par exemple aux PNJ en voiture « à rouler plus doucement dans un quartier résidentiel ou d’effectuer certaines manœuvres pour éviter le trafic sur des rues à sens unique« .

Avec la mention de personnages à bord de véhicule, le rapprochement avec GTA VI semble facile. Si rien n’est encore confirmé pour le moment, on ne pourra qu’apprécier la volonté de rendre l’IA plus intelligente, ce qui fait souvent défaut aux grands mondes ouverts de ce genre. On attend maintenant de voir si cela va vraiment se concrétiser dans le prochain jeu du studio.