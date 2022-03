GTA V : Rockstar donne de nouveaux détails sur les versions PS5 et Xbox Series

Les versions next-gen de GTA V arriveront enfin dans moins de deux semaines, après avoir été repoussées de quelques mois l’année dernière. Et si la sortie est proche, on sait finalement peu de choses sur ces nouvelles versions, qui n’ont pas été beaucoup montrées. Avec l’antécédent de la GTA Trilogy, les fans commençaient à se demander quand Rockstar allait vraiment débuter la promotion de ces versions, et c’est désormais chose faite avec un nouvel article disponible sur le site officiel du studio.

Les différents modes détaillés

Ces versions incluront donc des temps de chargement réduits, un trafic plus vivants, des meilleures ombres et bien d’autres améliorations. On a donc enfin le détail des différents modes de résolution pour les versions PS5 et Xbox Series du jeu :

Mode Performance : PS5 : 4K upscalée / 60 FPS Xbox Series X : 4K upscalée / 60 FPS Xbox Series S : 1080p / 60 FPS

: Mode Performance RT : PS5 : 4K upscalée (avec ray-tracing) / 60 FPS Xbox Series X : 4K upscalée (avec ray-tracing) / 60 FPS

: Mode Résolution : PS5 : 4K native (avec ray-tracing) / 30 FPS Xbox Series X : 4K native (avec ray-tracing) / 30 FPS Xbox Series S : 4K upscalée / 30 FPS

:

Avec cette sortie, GTA Online va aussi bénéficier d’un standalone pour la PS5 (gratuite pendant 3 mois ici) et Xbox Series, avec de nouvelles options qui vont permettre aux néophytes de démarrer plus rapidement dans l’aventure, notamment avec 4 millions de dollars en poche à dépenser dans divers secteurs.

On y trouvera aussi une nouvelle introduction avec un tutoriel complet, ainsi qu’un nouveau menu pour mieux s’y retrouver à travers les différents modes.

Comment transférer sa progression vers les versions next-gen de GTA V et Online ?

Dans ce nouveau post, on apprend aussi comment il sera possible de transférer son avancée depuis les PS4 et Xbox One vers les PS5 et Xbox Series.

Dès aujourd’hui, il est possible de transférer sa sauvegarde du mode Histoire vers le Rockstar Games Social Club, en activant le menu pause du jeu, et en sélectionnant l’option de transfert de sauvegarde.

Vous ne pourrez transférer qu’une seule sauvegarde à la fois, et cette dernière restera accessible durant 90 jours. Attention toutefois, il s’agit d’un aller simple, une fois la sauvegarde transférée sur la nouvelle console, plus de retour possible.

Pour ce qui est de GTA Online, il faudra simplement vous connecter sur votre compte Rockstar Games Social Club via les consoles next-gen après la sortie du jeu pour récupérer votre personnage et votre progression.

GTA V sortira le 15 mars prochain sur PS5 et Xbox Series.