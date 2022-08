Gravity Rush : Un film est en préparation chez PlayStation Productions

Quand on dit que Sony se plonge à corps perdu dans le cinéma et dans les adaptations de ses licences, on n’exagère pas. Il y a quelques jours, on apprenait que PlayStation Productions cherchait à adapter Days Gone sur grand écran, avec un acteur principal déjà dans le viseur et un script commandé. De quoi nous laisser penser que même si la licence était pour l’instant mise de côté en jeu vidéo, elle pourrait avoir un avenir ailleurs. Et c’est la même chose pour Gravity Rush, qui va recevoir le même traitement.

Un film que l’on espère être renversant

Eh oui, vous ne rêvez pas, un film Gravity Rush est en préparation. Ce n’est pas forcément la licence sur laquelle on aurait miser chez Sony, mais c’est ce que nous révèle Deadline dans un nouvel article.

Et là encore, le projet semble déjà être sur de bons rails puisqu’une réalisatrice a déjà été nommée à la barre. Il s’agira d’Anna Mastro, connue pour Secret Society of Second Born Royals (Société secrète de la royauté). Elle sera épaulée par Emily Jerome (Panopticon), qui va écrire le script du film.

C’est pour le moment tout ce que l’on sait sur le projet, et on ignore qui interprétera Kat à l’écran. Quoi qu’il en soit, Sony et PlayStation Productions ont désormais un agenda très chargé, avec, on l’espère, des adaptations de qualité.