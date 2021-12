Granblue Fantasy Relink sortira aussi sur PC en 2022, découvrez le nouveau trailer du jeu

Durant le Granblue Fantasy Fes 2021, on s’attendait à avoir des nouvelles de Granblue Fantasy Relink, qui se fait grandement désirer d’année en années. Cette année, c’était bien la bonne, même si aucune date de sortie n’est en vue, en dehors d’un vague « 2022 ». On a donc eu droit à quelques nouvelles informations sur cet action-RPG tant attendu.

Une nouvelle vidéo qui confirme la sortie pour 2022

Un nouveau teaser trailer a diffusé durant le festival, qui se montre particulièrement généreux lorsqu’il s’agit de montrer du gameplay, mais aussi de préciser un peu plus l’histoire et les personnages que l’on va rencontrer.

Cygames a alors tenu a repriser quelques détails sur le jeu (relayés par Gematsu), comme le fait qu’il aura bien droit à un mode Histoire solo, tandis que de nombreuses quêtes annexes pourront être effectuées en coop, ou en solo également. La liste des personnages jouables confirmés pour le moment est la suivante :

Gran / Djeeta

Katalina

Rackam

Io

Eugen

Rosetta

Lancelot

Vane

Percival

Siegfried

Charlotta

Yodarha

Le personnage de Rolan a été brièvement présenté dans la foulée, et aidera notre groupe à certains moments de l’aventure. Décrit comme étant un vicaire d’une église au sein d’une ville faisant partie du Zegagrande Skydom, il offrira son support à l’équipe, mais seulement pour des raisons personnelles.

De plus, on apprend que le titre sortira aussi sur PC, en plus des versions PS4 et PS5. Pour le moment, Granblue Fantasy Relink est daté pour sortir en 2022 partout dans le monde.