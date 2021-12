Gran Turismo 7 vante les mérites de sa version PS5 en vidéo

Pendant un temps, on pensait que Gran Turismo 7 ne sortirait que sur PS5, jusqu’à ce que Sony annonce une version PS4, à l’image d’autres jeux comme God of War Ragnarok ou encore Horizon Forbidden West. Le jeu de bolides compte cependant utiliser la puissance de la PS5 comme il se doit, et nous le montre avec une nouvelle vidéo.

La PS5 en a sous le capot

C’est encore une fois Kazunori Yamauchi qui nous parle de tout cela, puisque cette nouvelle vidéo est la dernière en date d’une série de journaux de développeurs en sa compagnie.

Il nous explique alors pourquoi la PS5 peut bousculer l’expérience, notamment avec les retours haptiques de la DualSense, qui vont offrir de nouvelles sensations de conduite. Cette version PS5 aura aussi droit à du ray-tracing, de la 4K et un framerate à 60 images par secondes.

Gran Turismo 7 sera disponible dès le 4 mars sur PS4 et PS5, et ce à travers plusieurs éditions.