Gotham Knights : Une nouvelle image pour nous rappeler le destin de Bruce Wayne

Après un long moment d’absence médiatique, Gotham Knights compte revenir sur le devant de la scène lors du DC FanDome qui aura lieu le 16 octobre prochain, en compagnie de Suicide Squad: Kill the Justice League. Dernièrement, le key art avait été dévoilé et la Cour des Hiboux était teasée à l’aide d’une image sur les réseaux sociaux du compte, et le compte Twitter du jeu vient aujourd’hui nous rappeler ce qui est arrivé à Batman dans l’univers du jeu.

Gotham pleure son milliardaire

As the Knight falls, a new legacy will rise. #DCFanDome pic.twitter.com/9sielSlhUY — Gotham Knights (@GothamKnights) October 6, 2021

On découvre donc une nouvelle de la Gotham Gazette, indiquant la mort de Bruce Wayne suite à l’effondrement de son manoir. Si l’on apprendra rien de nouveau ici, on retiendra surtout que le journal fait aussi de brèves références à des méchants iconiques, comme le Pingouin avec la mention « Iceberg Lounge » (peut-être l’antre du personnage), tandis que les internautes s’amusent à y voir des clin d’oeils à Poison Ivy, Anarky, Hush, et bien d’autres.

On imagine qu’il s’agit là d’un jeu de pistes qui donne quelques idées des ennemis que l’on va croiser dans le jeu, qui nous mettra dans la peau de la Bat-Family, pleurant le décès du « père » de famille, si tant est qu’il soit vraiment mort (avouez, personne n’y croit).

Gotham Knights devrait sortir en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.