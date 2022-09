Accueil » Actualités » Gotham Knights illustre ses super-vilains et sa version PC

En annulant les versions PS4 et Xbox One de Gotham Knights, Warner Bros Games a voulu montrer qu’il comptait tirer partie des meilleures performances des consoles de nouvelle génération, ce qui est, normalement, aussi bénéfique pour la version PC. Cette dernière est aujourd’hui au cœur d’un nouveau trailer, qui s’attarde sur les spécificités de cette version, qui sera compatible avec toutes les dernières technologies à la mode.

Gotham en Ray-Tracing

Cette version PC de Gotham Knights profitera donc d’une résolution pouvant aller jusqu’à de la 4K, mais aussi d’un framerate élevé et surtout d’une comptabilité Ray-Tracing et Nvidia DLSS2, mais aussi AMD FSR2 et Intel XeSuper Sampling (XeSS).

Le jeu supportera aussi l’affichage sur les écrans ultra-larges pour afficher la ville de Gotham dans toute son étendue, avec plein de paramètres à doser à l’envie pour personnaliser au mieux son expérience.

Juste avant la parution de ce trailer, le studio a partagé quelques portraits des super-vilains que l’on allait croiser en jeu, comme Clayface, Mr Freeze ou encore Harley Quinn. Bien entendu, les ennemis principaux resteront les membres de la Cour des Hiboux, mais on croisera quelques vilains iconiques pour mieux nous ancrer dans cet univers.

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 octobre prochain.