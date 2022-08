Gotham Knights : Le jeu passe gold, la Bat-Family n’aura plus de retard

Si WarnerMedia dans sa globalité est dans une phase particulièrement compliqué à cause de la fusion avec le groupe Discovery, tout semble rouler du côté du studio Warner Bros Games Montréal. L’équipe derrière Gotham Knights a eu l’occasion de présenter son prochain à plusieurs reprises, et on s’attend à le revoir durant la Gamescom. Tous les voyants sont au vert pour le studio, qui nous apprend même une très bonne nouvelle aujourd’hui.

La Cour des Hiboux n’attend pas

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉 The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022

Gotham Knights est un jeu qui a eu une longue gestation, mais l’attente autour du projet touche à sa fin. Malgré des déboires en cours de route, qui ont contraint le studio à annuler les versions PS4 et Xbox One du jeu, le titre est arrivé au bout de son développement, car on apprend que Gotham Knights vient de passer gold, et ce plus de deux mois avant sa sortie.

Cela veut dire qu’il est prêt à être distribué, et que normalement, aucun autre retard ne devrait arriver. On se prépare donc à arpenter les rues de Gotham d’ici le 25 octobre prochain, dans cette aventure qui mettra en avant Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin, prêts à affronter la Cour des Hiboux.

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.