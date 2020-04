Golf with your friends se trouve enfin une date de sortie

Golf with your friends, qui est en accès anticipé depuis 2016, tient enfin sa date de sortie définitive peu après l’annonce de son arrivée sur console. C’est le 19 mai que le titre solo et multijoueur de golf sortira sur PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 ainsi que Nintendo Switch.

Rendez-vous sur le green

Déjà disponible en précommande sur la plupart des magasins en ligne des consoles, le titre y est affiché à un tarif de 19,99€. Sur Steam, étant en accès anticipé, il est encore possible d’acquérir le titre pour 8,99€ mais son prix augmentera à la même hauteur que les versions consoles le jour de la sortie. Sachez également que si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez un bonus « Caddy Pack » contenant trois chapeaux et trois flotteurs.

Pour rappel, Golf with your friends est un jeu solo ou multijoueur jusqu’à 12 participants de minigolf dans lequel vous évoluez sur 9 parcours de 18 trous aux ambiances variées. Vos parties sont complètement personnalisables et paramétrables avec tout un tas d’option et différent mode de jeu comme un mode basket ou encore hockey. Un éditeur de niveau sera également présent afin de prolonger la durée de vie pour les plus imaginatifs d’entre vous.