Sorti en accès anticipé depuis 2016 sur la plateforme de Steam, Golf With Your Friends débarque enfin en version finale sur PC et consoles. Développé par Blacklight Interactive et édité par Team17, ce jeu de golf entièrement personnalisable jouable en solo et en multijoueur s’offre à nous pour vous donner nos impressions. Alors montez dans la voiturette et on est par-tee !

Conditions de test : Parties jouées sur PlayStation 4 Standard dans différents modes de jeu. Solo et multijoueur également testés (uniquement local) sur les différents biomes.

Des graphismes un peu vieillots mais une technique irréprochable

Golf With Your Friends n’est pas le titre le plus techniquement abouti que l’on peut observer en 2020. Si les ambiances des 11 environnements sont bien différentes, leur niveau de détails et de soins apportés l’est également. Néanmoins, le jeu ne souffre pas de lags ni de ralentissements lors des parties, quel que soit l’environnement dans lequel vous évoluez et ça c’est un bon point qui ne viendra pas gâcher l’expérience.

Vous pourrez arpenter différents biomes allant de la forêt classique à sa version enchantée de nuit ou encore un manoir hanté où araignées et squelettes vous attendent au tournant. Certaines ambiances sont vraiment très réussies, on pense notamment au parcours dans le désert ainsi que la forêt enchantée de nuit. D’autres font ressortir les défauts visuels du jeu qui est un peu limite graphiquement parlant pour un jeu de 2020 (qui ne demande pas énormément de ressources qui plus est).

Au niveau sonore, on remarque que des efforts ont été fait afin de vous plonger dans l’atmosphère des lieux dans lesquels vous évoluez. Malheureusement, une impression d’entendre le même loop en continu vient parfois gâcher légèrement le tableau. Car en fonction du parcours choisi, il vous faudra entre 5 et 15 minutes pour arriver au bout des 18 trous et cet aspect musical peut devenir vite redondant, principalement en solo.

Le golf à portée de main

Heureusement, le titre n’est pas un projet triple A destiné à nous présenter les nouvelles capacités des consoles de prochaines générations mais uniquement à nous amuser. Et sur ce point le pari est réussi haut la main. Avec ses nombreuses possibilités de personnalisation des parties et ses fonctionnalités en ligne, Golf With Your Friends vous assurera de nombreuses heures de jeu remplies de fun (et d’un peu de sel).

Vous disposez donc dans le menu principal de deux options bien distinctes : Mode en ligne et Mode hors-ligne. Dans le premier, il vous sera possible d’intégrer des parties en ligne par l’intermédiaire de différents salons que vous pouvez choisir ou de créer le votre en invitant des amis et en y définissant vos propres règles. Dans le second, un mode entrainement dans les divers environnements qu’offre le jeu est présent ainsi que la possibilité de jouer en multijoueur local.

Une fois en jeu sur le parcours, le principe est on ne peut plus simple : mettre la balle dans le trou au drapeau correspondant. Et les commandes sont tout aussi simples que ce principe : avec un stick vous initierez la direction à prendre et avec l’autre vous jaugerez de la puissance à mettre à travers 4 paliers. Une visée précise vous permettant de bouger très lentement est également disponible ainsi qu’une fonction de zoom ou de dézoom afin d’appréhender le parcours ainsi que les distances.

Vous pouvez également vous promener avec un système de caméra libre afin de voir l’entièreté du chemin à faire et de peut-être dénicher un des (nombreux) raccourcis dont dispose Golf With Your Friends. Il vous sera possible, selon les différents modes de jeu que vous aurez choisis, d’effectuer des sauts avec votre balle ou encore d’ajouter des effets lors de vos plus beaux swings.

Concernant les modes de jeu proposés, vous avez bien entendu accès au mode classique mais également basket et hockey. Si le mode basket est assez aléatoire dans sa façon de vous valider le panier même si la balle passe clairement dedans, le mode hockey et sa physique particulière est plutôt grisant. Dans celui-ci, les parcours seront sensiblement les mêmes avec un gardien qui garde ses cages et il faudra réussir à avoir le bon timing pour votre frappe finale.

Au niveau de la personnalisation, il vous sera possible de customiser votre balle de golf avec divers accessoires en passant par la couleur de la balle, la trainée qu’elle peut laisser derrière elle lors d’un coup, lui mettre un chapeau en forme de burger ou de poulet et bien plus encore. Chaque objet se déverrouille au fur et à mesure de votre avancée dans le titre (vous avez accès à tous les parcours dés le début) en finissant un challenge ou simplement en terminant un niveau.

Un paramétrage des parties complet

Ce qui fait probablement la force du titre ici c’est son degré de personnalisation des parties. Il y a tellement d’options qu’on ne sait plus où donner de la tête lors de sa création. Gravité, durée des manches, forme ou taille de la balle, mode collision, indicateur de drapeau… La liste est encore longue au niveau des paramétrages autorisés par les développeurs. Chaque manche que vous lancerez sera probablement unique si vous tester toutes les possibilités offertes par le soft.

Le tout est disponible hors ligne, comme en ligne et même en entraînement, de quoi vous préparer dans votre coin en secret avant de lancer une partie contre vos amis. En parlant d’amis, vous pouvez créer ou rejoindre des parties jusqu’à 12 joueurs où chacun devra donner le meilleur de soi-même afin de terminer avec le moins de coups possible. Les invitations se font directement par l’intermédiaire de votre interface et les parties peuvent donc être privées.

Et c’est lors de sessions avec vos amis ou votre famille que le jeu prend tout son sens. Selon le mode choisi et les différents bonus/malus appliqués en amont (collisions autorisées, trainée de miel pour ralentir vos adversaires, balle qui devient carré ou triangle de manière aléatoire), vous allez certainement vous taper de bonnes barres de rires. Vous pourriez même pester contre vos adversaires selon les situations (parfois improbables) ou face à des trous d’apparences simples mais qui sont plutôt vicieux.

Le multijoueur local est lui aussi de la partie et vous permet de jouer un coup à la fois, chacun à son tour. Dans le même principe que le online, vous pouvez affronter jusqu’à 11 personnes et il vous suffira de vous passer la manette afin d’effectuer votre tir. Il aurait été sympathique d’ajouter une option nous permettant d’enchaîner les coups afin de ne pas devoir se passer la manette sans arrêt toutes les 30 secondes.

Dans la catégorie des regrets, on trouvera dommage l’absence d’un éditeur de niveaux, même basique, au rayon des modes de jeu disponibles. Il aurait pu être fun d’associer différents patterns de biomes différents et d’en faire un parcours à 18 trous spécial que l’on aurait pu partager avec la communauté. Notons que ce genre de fonctionnalité pourrait éventuellement arriver plus tard dans une mise à jour (gratuite espérons-le si tel est le cas).