Le jeu de golf qui porte bien son nom, Golf with your friends, arrivera sur consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à l’aube du deuxième trimestre 2020. C’est donc aux environ de mai ou juin que vous pourrez tâter le green. Contrairement à Everybody’s golf, ici tout se fait en vue FPS.

C’est par-tee !

En accès anticipé sur Steam depuis 2016, le titre déjanté de golf arrivera en version finale sur console (et Steam) en ce deuxième trimestre 2020. Le jeu vous permettra de parcourir 12 tracés à 18 trous dans différents environnements comme la neige ou les forêts bucoliques. Il vous sera possible de jouer l’intégralité des parcours en solo mais le jeu prend tout son sens en multijoueurs où vous pourrez défier jusqu’à 12 personnes en même temps.

Durant vos parties, vous pourrez activer ou non tout un tas d’options qui vont des chocs entre joueurs autorisés à des gels qui bloqueront vos adversaires. Le jeu comporte également plusieurs autres modes de jeu alternatifs comme des modes hockey ou basketball pour un maximum de délire. En plus de toutes ces choses déjà bien attrayantes, le titre se dote d’un éditeur de niveaux afin d’augmenter encore sa durée de vie ainsi que sa rejouabilité.