Accueil » Actualités » GoldenEye 007 débarque sur Switch et Xbox avec un multijoueur en ligne exclusif pour Nintendo

GoldenEye 007 était apparemment dans les cartons depuis un moment, cependant la guerre en Ukraine avait retardé sa sortie (d’après Jeff Grubb à l’époque). Ce Nintendo Direct du 13 septembre 2022 officialise enfin la chose. Dans le même temps, Microsoft a également annoncé sa venue dans Xbox Game Pass, seulement entre les deux versions, on note une différence de taille.

James Bond a une grosse cartouche chez Nintendo

C’est un euphémisme de dire que GoldenEye 007 est un classique du multijoueur en local sur Nintendo 64 et qu’il est encore aujourd’hui très aimé des fans. Si vous comptiez retrouver ces sensations d’antan avec le confort de la modernité, sachez que le multijoueur en ligne sera exclusif à la version Nintendo Switch disponible via le Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Certes, la version Xbox profite du support de la 4K, d’un framerate plus stable et de l’ajout de succès, mais elle ne proposera que du multijoueur en local via l’écran scindé. Autre avantage tout de même, vous pourrez l’obtenir gratuitement si vous possédez déjà la collection Rare Replay. Pour les autres, sachez qu’il sera également disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

GoldenEye 007 devrait donc arriver « prochainement » sur Switch et consoles Xbox.