Le remake de GoldenEye 007 serait réel, mais compromis par la guerre en Ukraine

Il y a quelques années, un remaster de GoldenEye 007 était en préparation pour la Xbox 360, avant d’avoir été abandonné. Depuis quelques temps, on entendu aussi des bruits de couloirs à propos d’un nouveau remaster/remake pour le FPS culte, qui serait encore une fois prévu pour les consoles Xbox, mais rien de réel n’a permis de vérifier si tout cela tenait plus de la rumeur ou non. Aujourd’hui, Eurogamer et Jeff Grubb s’accordent à dire que ce remake existe bel et bien, mais qu’il est actuellement coincé suite à la guerre en Ukraine.

Goldeneye is still in limbo because of the war. 1 v 100's team lead left Microsoft. I don't know what that means for the game.

