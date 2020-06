GOG annonce une Collection Ultimate Red et offre un pack de goodies numérique pour Cyberpunk 2077

Alors nous n’allons pas tarder à avoir des nouvelles de Cyberpunk 2077, GOG.com capitalise l’attention des joueurs sur le futur gros projet de CD Pojekt Red pour promouvoir sa plateforme avec des offres et des petit cadeaux.

La collection Ultime pour les fans du studio CD Projekt Red

Avec la sortie de Cyberpunk 2077 qui se rapproche de plus en plus (bien qu’encore assez loin en même temps), la plateforme de jeux créée par la studio polonais profite bien évidemment de son avantage pour proposer de nombreuses offres à commencer par la Collection Ultimate Red. Il s’agit d’un bundle regroupant tous les jeux du studio à un prix assez intéressant (dans le cas où vous ne les avez pas déjà). Nous avons donc dans ce bundle pour 87.77€ :

Cyberpunk 2077 (en précommande évidemment)

The Witcher Enhanced Edition

The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition

Thronebreaker : The Witcher Tales

The Witcher Adventure Game

Histoire de rendre l’offre encore plus alléchante, l’achat de ce bundle vous donnera également accès à des bons réduction pour des produits dérivés Cyberpunk 2077. Les bons seront aussi offerts si vous achetez Cyberpunk 2077 seul.

Des goodies dématérialisés (dont des inédits)

GOG offre en outre gratuitement des goodies numériques concernant Cyberpunk 2077 si vous êtes inscrit sur la plateforme. Au menu, des fonds d’écran pour votre bureau et votre téléphone (dont l’illustration du steelbook), des artworks, des concept-arts, des publicités que l’on verra dans le jeu, et bien d’autres choses encore dans le domaine artistique. A noter que certains visuels sont totalement inédits.

Concernant tout ce que l’on vient de vous énumérer, vous n’avez que jusqu’au 4 juillet prochain pour en profiter. On rappelle que Cyberpunk 2077 sortira désormais le 19 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. La version Stadia aura quant à elle du retard et on nous a récemment confirmé que le titre sera jouable sur les consoles nouvelle génération.