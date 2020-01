GodFall : un court extrait de gameplay apparaît en ligne

Annoncé lors des derniers Game Awards, GodFall est l’un des premiers titres à confirmer sa présence sur PlayStation 5. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’on en sait beaucoup sur le jeu de Gearbox. Cependant, un extrait de gameplay vient tout juste d’être publié par un utilisateur de Reddit, et nous montre donc de nouvelles images.

Un leak qui nous montre du gameplay

L’extrait en question est uniquement disponible sur Reddit et serait issu d’un trailer non publié, qui daterait du mois de mars dernier et qui était à destination d’un usage interne uniquement. Il est donc probable que ce que l’on voit à l’écran ne soit pas représentatif de la qualité visuelle du jeu lors de sa sortie en fin d’année.

Il faudra donc attendre encore un peu de temps avant d’avoir droit à un vrai trailer de GodFall, probablement lors de la présentation de la prochaine console de Sony.

GodFall est prévu pour cet hiver sur PC et PlayStation 5.