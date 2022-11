God of War Ragnarok : Voici à quoi aurait pu ressembler le jeu s’il était sorti sur PS1

God of War Ragnarok est sans conteste l’un des titres les plus impressionnants du catalogue PS4 et PS5 aujourd’hui, avec des visuels à couper le souffle, parfois jusqu’à faire décoller nos bonnes vieilles PS4 aussi fort que des gros avions un peu fatigués. On a forcément du mal à imaginer à quoi le jeu aurait pu ressembler s’il était limité par le hardware des générations précédentes. Le créateur Jackarte (relayé par Eurogamer) s’est pourtant prêté à l’exercice, en recréant God of War Ragnarok comme s’il était sorti sur PS1.

Un demake plutôt amusant

Vous connaissez peut-être la mode des demakes, qui sont l’inverse des remakes et qui prennent les jeux les plus récents pour les ramener au début de l’ère de la 3D, lorsque la première PlayStation était encore le fleuron de la technologie dans le monde du jeu vidéo. On a par exemple pu le voir avec un demake de Bloodborne, qui a beaucoup fait parler de lui.

Cette fois-ci, Jackarte s’est attaqué au dernier jeu de Santa Monica Studio en récréant des parties d’un trailer de God of War Ragnarok. On y voit Kratos et Atreus avec beaucoup moins de polygones, des environnements vides que l’on avait l’habitude de retrouver au début de la 3D, et des animations qui sentent effectivement bon la PS1.

Une petite vidéo amusante, qui permet de mieux nous rendre compte de tout le chemin technologique parcouru durant toutes ces années.

God of War Ragnarök est aujourd’hui disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit. On vous proposera également quelques guides et astuces dans peu de temps.