God of War Ragnarok : L’annonce de la date de sortie fait un carton sur les réseaux sociaux

L’attente aura été longue, peut-être même un peu trop pour certain, mais Santa Monica Studio et Sony ont enfin donné des informations sur la date de sortie de God of War Ragnarok. Comme on pouvait s’y attendre, le jeu sortira bien à la fin de l’année, et cette annonce a enflammé les divers réseaux sociaux, avec des chiffres impressionnants qui montrent que le jeu est très attendu.

Kratos casse Internet

Giant social media metrics for God of War Ragnarok release date announcement today • PlayStation Instagram – 970k Likes

• PlayStation Twitter – 145k Likes

• Santa Monica Studio Twitter – 80k Likes (most ever)

• YouTube CG Trailer – 4+ Million Combined Views HUGE numbers pic.twitter.com/t1h23txnmp — Benji-Sales (@BenjiSales) July 7, 2022

L’intérêt que porte le public (du moins celui présent sur les réseaux sociaux) pour God of War Ragnarok est décidément très important. Benji-Sales s’est occupé de rassembler diverses données quant à l’annonce de la date de sortie du jeu, et on peut voir que cette information a été largement partagée.

Le compte Twitter de Santa Monica Studio a ainsi établi son record de likes, avec plus de 80 000 likes recensés en 24h, et désormais près du double avec un peu moins de 160 000 likes pour le tweet annonçant la date de sortie. Sur le compte Instagram de PlayStation, on compte aussi 1,1 millions de likes. En 24 heures, le teaser en CGI, qui est sympathique mais loin d’être essentiel, a aussi totalisé 4 millions de vues sur YouTube, toutes chaînes confondues.

De quoi montrer que les fans attendent ce rendez-vous avec impatience, et nul doute que cela se traduira par des chiffres de ventes qui devraient donner le sourire au studio et à Sony.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.