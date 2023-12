God of War Ragnarok : Le DLC gratuit Valhalla est maintenant disponible

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le PlayStation Store pour télécharger le DLC Valhalla gratuitement, à condition bien entendu de posséder le jeu de base. Dans cette nouvelle aventure faisant office d’épilogue pour le jeu, Kratos ira donc se mesurer à des défis de plus en plus corsés avec des éléments de roguelite, qui demanderont d’accepter l’échec pour mieux se relever.

De quoi renouveler l’expérience de jeu tout en apprenant à maîtriser chaque arme et chaque compétence de notre héros barbu, tandis que ce dernier fait face à des reliques de son passé pour tenter de percer les secrets du Valhalla.

The doors of Valhalla have opened! #GodOfWarRagnarokValhalla is available NOW! Download the DLC for free on the PS Store 🥳 pic.twitter.com/885xt4jdPf

