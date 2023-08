Le prochain God of War semble se préparer, Santa Monica Studio recrute des personnes pour travailler dessus

Difficile de savoir quels sont les plans pour le futur de la licence, mais un God of War semble bien être en préparation du côté de chez Santa Monica Studio. C’est du moins ce que l’on devine grâce à de nouvelles offres d’emploi, notamment pour pouvoir le poste de Combat Designer.

Sur ce dernier, on y voit la mention suivante :

« Doit avoir une connaissance de God of War (2018) et God of War Ragnarök (2022) et être capable de parler en profondeur des systèmes de combat, des mécanismes et des ennemis. »

Une description qui attire forcément l’oeil et qui fait penser que le studio recherche de nouveaux artistes pour faire évoluer les combats de la série. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction la licence va s’orienter, tant la fin du dernier opus laisse le champ des possibles assez large (mais on s’arrêtera là pour ne rien spoiler).

Rien ne dit non plus que ce supposé nouveau God of War sera prochain projet à sortir pour le studio, qui travaillerait également sur une nouvelle licence chapeautée par Cory Barlog.

There are a few different Combat Design openings on the @SonySantaMonica Careers page! https://t.co/ZjLgPrJeXN

Talk to your doctor today to learn if Tweaks (our incredible move scripting system) could be right for you! pic.twitter.com/erAWUhSjrZ

