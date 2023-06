Des packs PS5 God of War Ragnarök et Call of Duty Modern Warfare II en promotion

Des PS5 en réduction pour une période limitée

Si vous cherchez une nouvelle PS5 pas chère ou simplement une offre pour une promotion sur la console de Sony, c’est la bonne soirée : la plupart des revendeurs en ligne proposent deux bons plans très intéressants. Le 1er, c’est un pack à -70€, avec la PS5 + God of War Ragnarök. Le second est quant à lui listé à -50€ avec un Call of Duty Modern Warfare II à la place du Dieu de la Guerre. Dans les deux cas, cela permet au pack d’être à 549.99€. Pour faire simple, cela revient au prix de la machine toute seule, et vous permet donc de profiter d’un jeu gratuit !

Plusieurs revendeurs proposent cette promotion, probablement dans le cadre des Days of Play de Sony. D’autres offres sont d’ailleurs toujours en cours. Micromania, la Fnac et Amazon semblent jouer le jeu. On ne sait absolument pas si l’offre est limitée en stock ou en durée, donc n’hésitez pas si vous comptiez prendre une PS5 pour cette période estivale.