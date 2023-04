God of War Ragnarok : Le mode New Game + arrive aujourd’hui

Une mise à jour massive avec beaucoup de nouveautés

En vous lançant dans le mode New Game +, vous pourrez ainsi conserver vos compétences tout comme vos armes, y compris la lance Draupnir. De quoi vous permettre de varier un peu le gameplay dès le début de l’aventure, même si contrairement à son papa, Atreus ne conservera pas ses nouvelles flèches. Les zones accessibles uniquement avec la lance seront également restreintes jusqu’à un certain point dans l’aventure.

De plus, en recommençant une partie, vous pourrez continuer de faire progresser Kratos grâce à un nouveau niveau maximum. Une fois votre équipement niveau 9, vous pourrez continuer à l’upgrader vers un niveau « Plus ». On retrouvera aussi de nouveaux enchantements dont des Fardeaux, qui vous appliqueront des malus pour rendre le challenge plus difficile, pour les plus courageux. Par ailleurs, le studio a décidé d’apporter quelques changements dans les combats de boss optionnels pour les rendre plus difficiles.

Parmi les autres nouveautés, on note :

Un filtre noir et blanc

Des nouvelles armures : Armure de l’ours noir, Armure spartiate, Armure d’Arès, Armure de Zeus

Un nouveau bouclier : Aspis spartiate

Des nouvelles apparences d’armure

L’arène de Niflheim améliorée

Vous pouvez découvrir l’ensemble des nouveautés sur le PlayStation Blog. God of War Ragnarok est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.