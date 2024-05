Sony ne compte pas sortir ses jeux solos simultanément sur PC et PS5

Appâter les joueurs PC avec des suites de gros jeux PS5

Sony a défini sa stratégie concernant la sortie de ses jeux sur PC. Alors que Xbox a adopté une nouvelle approche en sortant ses jeux sur plusieurs plateformes pour toucher un public plus large, Sony voit les choses différemment. La firme affirme que les jeux solos exclusifs sortiront toujours en avance sur PS5 avant d’arriver plus tard sur PC. Toutefois, les jeux-service feront exception à cette règle et sortiront simultanément sur PS5 et PC, comme c’est le cas avec Helldivers 2.

De plus, en retardant la sortie sur PC de suites comme Marvel’s Spider-Man 2 et God of War Ragnarök, Sony espère attirer les joueurs PC ayant fini les premiers jeux de ces séries à se procurer une PS5 pour pouvoir en profiter plus tôt. Hermen Hulst, l’actuel responsable de PlayStation Studios, nous parle également de l’impact des autres médias :

En effet, nous amenons nos titres sur la plateforme PC et nous avons une double approche. Du côté des jeux-service en ligne, nous sortons nos titres simultanément, donc le même jour sur PlayStation 5 et PC. Mais pour nos titres phares, nos titres solo ou narratifs qui sont l’épine dorsale de ce que PlayStation Studios a livré ces dernières années et dans notre histoire, nous adoptons une approche plus stratégique, nous présentons nos grandes franchises à de nouveaux publics, nous trouvons de nouveaux publics qui pourraient potentiellement être très intéressés à jouer, par exemple, aux suites sur la plateforme PlayStation. Nous avons de grands espoirs de pouvoir attirer de nouveaux joueurs dans l’écosystème PlayStation en général, mais spécifiquement sur les plateformes PlayStation. Il en va de même pour le travail que nous faisons en étendant nos grandes propriétés à d’autres médias tels que les séries télévisées et les films, par exemple, comme vous l’avez vu avec The Last of Us sur HBO ou le film Gran Turismo, qui amènent également de nouveaux joueurs dans nos franchises.

Hideaki Nishino, responsable du développement des expériences et de la technologie pour PlayStation, précise que cela permettra à la firme de croitre encore plus :

Bien sûr, certains clients passeront du PC à la console. Les clients qui sont concentrés sur le PC, s’ils trouvent de la valeur, iront vers la console, donc plutôt que de parler de cannibalisation, je pense que c’est une opportunité de croissance.

Rendez-vous ce soir lors du State of Play pour en apprendre plus sur les futurs jeux qui sortiront sur PS5, et sans doute sur PC.