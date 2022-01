God of War : Cory Barlog révèle comment est née l’idée du portage PC, tandis que le jeu cartonne sur Steam

Un peu moins de quatre ans après son arrivée sur PS4, God of War s’est frayé un chemin sur PC, avec un portage des plus réussis, qui s’inscrit dans la stratégie de Sony de porter toujours plus d’exclusivités ailleurs que sur ces consoles. Cory Barlog, le réalisateur de cet opus, a justement parlé de la naissance de ce portage avec Game Informer, et on apprend que c’est grâce à la volonté des PlayStation Studios que Sony a changé de stratégie.

Un premier week-end couronné de succès

Enfin, c’est du moins ce que l’on suppose être la version simplifié que Barlog nous raconte ici. Lorsqu’on lui demande si ce sont les développeurs qui ont poussé Sony à s’intéresser au marché du PC, il répond :

« Je pense que c’était un effort collectif des studios, qui disaient que c’était une bonne idée. Et que nous devrions examiner cela. Finalement, je pense que cette idée à atteint un point de bascule. Quand nous avions envoyé tellement de suggestions à ce propos dans les boîtes à suggestions, ils se sont dit « Je suis fatigué d’entendre toujours ça. Très bien nous allons le faire ». C’est un processus. Nous sommes toujours en train de déterminer, en tant qu’entreprise et en tant que studios individuels, comment faire cela et quelle va être notre stratégie. »

L’idée d’avoir des portages PC d’exclusivités PlayStation viendrait donc des PlayStation Studios eux-mêmes, qui auraient poussé Sony à accepter (on imagine que l’intérêt financier était tout de même le vrai moteur pour que Sony accepte, ne soyons pas dupes).

Et il faut croire que tout cela réussit plutôt bien à Sony, puisque God of War a cartonné sur Steam pour son premier week-end. Le jeu a enregistré un pic de joueurs et de joueuses uniques à 73 529 personnes connectées en même temps sur le jeu. Evidemment, pas de quoi faire trembler les charts Steam, mais la performance est remarquable pour un jeu solo sorti depuis plusieurs années sur d’autres plateformes.

Maintenant, cela ne veut pas dire pour autant que God of War Ragnarok aura droit à une sortie PC, même si c’est plus que probable. Cory Barlog déclare qu’il n’a aucune idée concernant cette éventualité, et précise bien que tout est décidé en fonction de chaque projet.