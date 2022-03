Ghostwire: Tokyo, que vaut le jeu d’action exclusif PC et PS5 ? Test en vidéo

Annoncé en 2019, Ghostwire: Tokyo est l’une des nouvelles licences de Bethesda. Développé par Tango Gameworks, les créateurs de la série The Evil Within, le titre nous plonge dans un jeu d’action surnaturel en vue à la première personne. Réussi dans son ambiance et son concept, il a cependant un peu plus de mal à convaincre avec sa construction classique et son manque d’évolution dans le gameplay. On vous dit tout dans notre test en vidéo.

Ghostwire: Tokyo sort ce 25 mars 2022 sur PC et PlayStation 5. Tout comme Deathloop, il devrait être une exclusivité temporaire côté Sony.