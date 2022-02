GhostWire Tokyo : Date, gameplay, monde ouvert.. Tout savoir en 4 minutes

Annoncé lors de la conférence Bethesda à l’E3 2019, et un peu porté disparu depuis, GhostWire Tokyo a finalement accéléré sa communication ces dernières semaines, en annonçant notamment une date de sortie fixée pour la fin mars. Le nouveau bébé de Tango Gameworks nous embarquera dans une aventure atypique en vue à la première personne et nous avait pu en voir plus lors d’un événement en avant-première, l’occasion de vous partager tout ce que l’on sait dessus en vidéo. 4 minutes, pour un joli tour d’horizon.

Rappelons que GhostWire Tokyo sortira le 25 mars 2022 sur PC et PlayStation 5.