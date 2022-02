Ghostwire Tokyo détaille ses configurations requises sur PC

Ghostwire : Tokyo fait bien parler de lui ces derniers jours, et il était temps. Après un un showcase PlayStation dédié au jeu hier soir, et notre preview du jeu disponible depuis aujourd’hui, le jeu d’action aventure de Tango Gameworks détaille maintenant les configurations minimum et recommandées afin de le faire tourner de manière fluide.

La page Steam du jeu mise à jour

C’est sur la page Steam de Ghostwire Tokyo que l’on peut voir les configurations recommandées pour profiter pleinement du jeu. Place au verdict ! Votre PC sera-t-il à la hauteur ?

Configuration minimale

Processeur : Intel Core I7 4770K @ 3.5GHZ ou Amd Ryzen 5 2600

Mémoire: 12 go de ram

Carte graphique: Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB ou plus)

DirectX: Version 12

Storage : 20 go d’espace libre

Disque SSD recommandé

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core I7 6700 @ 3.4GHZ ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 16 go de ram

Carte graphique : Nvidia GTX 1080 ou AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB ou plus)

DirectX : Version 12

Disque dur : 20 GB d’espace libre

Disque SSD recommandé

Ghostwire Tokyo sortira le 25 mars 2022 sur PS5 et PC.