Ghostwire Tokyo fait le plein d’images de gameplay dans une longue vidéo de présentation

Après Gran Turismo 7, Sony a décidé de mettre en avant une nouvelle exclusivité console cette semaine avec Ghostwire Tokyo, qui sera la dernière exclusivité PlayStation de Bethesda suite au rachat de l’éditeur par Microsoft. Le titre nous avait dévoilé sa date de sortie et donné rendez-vous pour en apprendre un peu plus sur son gameplay, et on a eu droit à une présentation en compagnie de Kenji Kimura, réalisateur du jeu, Junya Fuji, qui s’occupe du design des environnements, et enfin Shinji Mikami, le fondateur du studio Tango Gameworks.

Tokyo vous accueille

Cette vidéo de gameplay nous permet d’en voir enfin un peu plus sur ce jeu d’action où l’on pourra jouer les apprentis exorcistes en vue à la première personne, dans un Tokyo dépeuplée et envahi par les créatures occultes issues du folklore japonais. De quoi offrir quelques frayeurs, mais aussi beaucoup d’action, avec des sorts plus impressionnants les uns que les autres. On y croisera également des esprits un peu plus amicaux qui viendront nous aider dans notre quête.

Les développeurs se sont ensuite attardés sur la difficulté de créer un jeu non-linéaire, ce qui n’est pas vraiment dans la marque de fabrique du studio derrière la série The Evil Within. Ces 20 minutes devraient en tout en convaincre plus d’un sur le potentiel du titre, en attendant d’en voir encore plus.

Ghostwire Tokyo sera disponible dès le 25 mars prochain sur PC et PS5. On découvre l’existence de bonus de précommande avec des tenus en plus ainsi qu’une édition Deluxe pour le jeu.