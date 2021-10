Ghostrunner est disponible sur les consoles de nouvelles générations

Sorti il y a un peu moins d’un an sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Ghostrunner est enfin arrivé sur nos consoles de nouvelles générations PlayStation 5 et Xbox Séries S/X. Le titre mélangeant parkour, combat au sabre et univers cyberpunk débarque avec quelques nouveautés.

Techniquement à la hauteur

Commençons par une bonne nouvelle : si vous possédez déjà le titre sur l’ancienne génération de console, l’upgrade nouvelle génération sera gratuite. Disponible pour 29,99€, Ghostrunner vous met dans la peau d’un être cybernétique dans un monde cyberpunk.

Sachez que cette version arrive avec tout son contenu de base, c’est à dire les modes Kill Run, Vague ou encore le mode photo qui est plutôt réussi. Mais il y a également quelques nouveautés au programme : HDR, 4K, 120 images par secondes ou encore ray-tracing.

Un travail a également été effectué sur les temps de chargements qui sont maintenant instantanés grâce à la présence du SSD sur les nouvelles machines. La version PlayStation 5 profite elle aussi de nouveautés au niveau du ressenti avec sa manette Dualsense, notamment grâce aux retours haptiques ou aux gâchettes adaptatives qui renforcent encore l’immersion du titre.

Avec ces quelques ajouts, nous tenons ici la version ultime de Ghostrunner qui avait obtenu une excellente note (et méritée) lors de son test sur notre site. En bref, un passage obligé si vous voulez découper des gens sur de la bonne musique synthwave.