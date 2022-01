Ghostrunner : Le DLC « Project_Hel » est repoussé au 3 mars

Teasé puis officialisé fin 2021, « Project_Hel » ne sortira pas comme prévu le 27 janvier prochain sur PC et consoles. En effet, le prochain DLC de Ghostrunner subit un léger retard et ne sera finalement disponible que le 3 mars.

The global release of the Project_Hel DLC will be delayed to March 3rd. We appreciate your understanding and want all our fans to know that we will use this bonus time to make even more worthwhile improvements while ensuring the health & safety of our team and global partners. pic.twitter.com/NAf4Zvbo6K

— Ghostrunner (@GhostrunnerGame) January 19, 2022