Ghostrunner se lancera sur PS5 et Xbox Series en septembre

On sait depuis un moment maintenant que Ghostrunner va avoir droit à des versions next-gen, en plus d’un nouvel épisode déjà en préparation suite au succès du premier opus. On a désormais une date de sortie plus précise concernant les versions PS5 et Xbox Series du jeu.

Une rentrée très cyberpunk

Vous pourrez donc jouer à Ghostrunner sur PS5 et Xbox Series dès le 28 septembre prochain, pour le prix de 29,99 €. Si vous possédez déjà la version PS4 ou Xbox One, la mise à niveau du jeu sur les consoles next-gen sera gratuite.

Ces versions nouvelle génération supportera la 4K, le 120 FPS, des temps de chargement plus rapides, le HDR et le ray-tracing. On ne connait pas encore de détails de chaque version, mais la PS5 aura droit à des fonctionnalités en plus avec le support des technologies de la manette DualSense.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Ghostrunner, n’hésitez pas à consulter notre test de la version de base.