Ghost of Tsushima : Le réalisateur et le directeur créatif récompensés par le titre d’ambassadeurs touristiques de l’île

Ghost of Tsushima a eu l’effet d’une bombe lors de son arrivée exclusive sur PS4. Salué pour sa direction artistique, le jeu s’est écoulé à pas moins de 6 millions d’exemplaires. Alors qu’une suite aurait été évoquée à demi-mot par le directeur créatif, le jeu continue de recevoir des récompenses. Ainsi, le réalisateur et le directeur créatif ont été récompensés par le titre honorifique d’ambassadeurs touristiques de Tsushima.

Un titre honorifique permanent

Le site VGC nous révèle que Nate Fox et Jason Connell, les réalisateur et directeur créatif du jeu, ont été récompensés du titre d’ambassadeurs touristiques permanents de Tsushima par le maire de l’île, Hiroki Hitakatsu. C’est la première fois que ce titre dédié à ceux qui ont diffusé le nom et l’histoire de Tsushima est donné à des personnes non japonaises.

Le maire a déclaré que « (Nate Fox et Jason Connell) ont diffusé le nom et l’histoire de Tsushima dans le monde entier d’une manière si merveilleuse. (…) Même de nombreux Japonais ne connaissent pas l’histoire de la période Gen-ko (août 1331 – janvier 1334). Pour ce qui est du reste du monde, le nom et l’emplacement de Tsushima sont littéralement inconnus, je ne peux donc pas suffisamment les remercier d’avoir raconté notre histoire avec des graphismes phénoménaux et des histoires profondes. »

Si la cérémonie se fera à distance à cause du Coronavirus, M.Hitakatsu compte bien inviter les deux hommes et toute l’équipe de Sucker Punch Productions à visiter à nouveau l’île dès que cela sera possible. En attendant, il encourage les joueurs à venir observer les magnifiques paysages de l’île dans la vraie vie.