Ghost of Tsushima 2 : La suite évoquée à demi-mot par le directeur créatif ?

Avec le succès de Ghost of Tsushima, difficile de croire que Sucker Punch et Sony ne planchent pas sur un second opus pour cette nouvelle licence. C’est en tout cas ce que l’on pouvait deviner grâce à la page LinkedIn de Dave Malloy, directeur créatif du premier opus, qui a laissé échappé un détail dans sa bio.

Une histoire d’interprétation

Sur la page de ce dernier, on peut voir que Dave Malloy est « actuellement en train de travailler sur le jeu Ghost of Tsushima pour Sony PlayStation« . Jusqu’ici, rien d’anormal, même si on pourrait se demander pourquoi il serait encore en train de travailler sur le titre alors qu’aucun DLC n’est prévu et que le jeu a déjà eu droit à son Game Boost sur PS5 (les mises à jour du mode multijoueur peut-être ?).

Mais Wcctech nous informe que cette bio a été changée récemment, puisque quelques heures auparavant, on pouvait y lire : « actuellement en train de travailler sur le jeu Ghost of Tsushima pour la PS5 de Sony« .

Simple erreur corrigée très vite ou vraie bourde ? Difficile de le savoir pour le moment. Un Ghost of Tsushima 2 sur PS5 semble presque être un secret de polichinelle à ce stade, mais on pourrait penser que Dave Malloy a changé sa bio pour éviter de mauvaises interprétations, et qu’il voulait dire qu’il planchait encore sur le jeu déjà existant.

Rien n’est confirmé donc, mais on imagine qu’une suite pour Ghost of Tsushima est activement en discussion chez Sucker Punch.