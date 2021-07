Genshin Impact : La prochaine mise à jour sera présentée ce vendredi

Comme on pouvait s’y attendre, la prochaine mise à jour de Genshin Impact sera présentée cette semaine. C’est le compte Twitter du jeu qui officialise tout cela sur Twitter en nous donnant rendez-vous pour un stream qui sera sans doute très spécial.

Dear Travelers,

The Genshin Impact Preview will premiere on the official Twitch channel at 8:00 AM (UTC-4) on July 9th >>> https://t.co/iSfDaE9iy6

The official YouTube channel will release the recording on July 9 at 12:00 PM (UTC-4) >>> https://t.co/q1YtwbfGCp#GenshinImpact pic.twitter.com/OKPIAhRlXm

— Genshin Impact (@GenshinImpact) July 6, 2021