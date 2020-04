Genshin Impact : Un trailer pour Fischl et des infos sur Teyvat

Au lendemain de sa présentation, Fischl, le dix-septième personnage à rejoindre le casting de Genshin Impact, se montre à nouveau par l’intermédiaire d’un court trailer. A cette occasion, miHoYo en a profité pour dévoiler quelques informations et visuels sur le monde fantastique de Teyvat dans lequel le joueur pourra explorer les zones de Mondstadt et Liyue.

Plutôt ville ou port maritime ?

Mondstadt est une ville située au nord-est de Teyvat, entre des montagnes et des plaines ouvertes. Quant à Liyue, il s’agit d’un port maritime qui se trouve à l’est. Il propose des paysages plus variés tels que des plaines, des montagnes, des forêts de bambous et plusieurs cours d’eau. Retrouvez ci-dessous une liste des différents lieux à découvrir dans ces deux régions selon Gematsu :

Mondstadt « Cider Lake » : Un lac d’eau douce permettant la production de cidres et de vins, deux boissons qui ont fait le renommée de la cité. « Falcon Coast » : Une longue côte aux eaux peu profondes propice à la promenade et où vous pourrez admirer des faucons. « Cape Oath » : Un site privilégié des couples qui peuvent profiter de magnifiques levers et couchers de soleil. « Dawn Winery » : La cave cultivant les cidres et vins de la contrée depuis plusieurs générations. « Springvale » : Un village de chasseurs placé au sud de la ville. Il parait qu’on y trouve un excellent restaurant. « Thousand Winds Temple » : Un ancien temple en ruines dédié au dieu Anemo.

Liyue « Harbor » : Le port maritime de Liyue et la plus importante plateforme commerciale de Teyvat. Chaque année, il accueille une fête majeure durant laquelle des milliers de lanternes s’envolent afin d’illuminer le ciel nocturne de la contrée. « Mt. Tianheng » : Une chaîne de montagnes empêchant les attaques ennemies par l’ouest et abritant des ressources minières. « Dihua Marsh » : Des marais permettant le développement de la faune et de la flore. Les voyageurs et les caravanes marchandes s’y arrêtent fréquemment pour se reposer. « Wangshu Inn » : Une grande tour dans laquelle se trouve une auberge. Selon la légende, elle renfermerait un secret que personne n’a encore découvert. « Qingce Village » : Un village situé à l’extrême nord de Liyue, caché entre les collines et les forêts de bambous. « Jueyunjian » : Des pics vertigineux côtoyant la brume et les nuages. La zone est considérée comme dangereuse en raison de ses chemins escarpés mais aussi parce qu’elle cacherait le quartier général des Adeptes.



Notez que, en plus de Mondstadt et Liyue, un troisième région encore inconnue sera jouable au lancement de Genshin Impact cette année sur PC, PlayStation 4, Android et iOS.