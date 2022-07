Genshin Impact : Une grosse vidéo pour Sumeru, qui dévoile un aperçu du désert

Genshin Impact s’apprête à recevoir sa version 3.0 (d’ici la fin du mois d’août), une mise à jour majeure qui ajoutera de nouveaux personnages liés à l’élément Dendro, mais aussi la toute nouvelle région de Sumeru. Cette gigantesque zone avait déjà été présentée brièvement lors d’une précédente vidéo, mais cette dernière s’attardait surtout sur les nouvelles réactions liées à l’élément Dendro. Aujourd’hui, on a droit à une vidéo de plus de trois minutes dans laquelle l’équipe derrière le jeu dévoile les vastes étendues de Sumeru.

Direction la jungle et le désert

Comme on peut le voir dans cette vidéo, la région de Sumeru promet d’être très différente des trois autres régions déjà présentes dans le jeu, notamment à cause de sa forêt tropicale qui est divisée en plusieurs biomes. On y voit des zones très tropicales, d’autres plus arides, et d’autres plus fantastiques, avec des arbres bleus luisants du plus bel effet.

Mais Sumeru ne sera pas qu’une forêt géante, et pour la première, on découvre la partie désertique de Sumeru, avec des temples cachés et même une gigantesque pyramide inversée. Nul doute que cette région est riche en secrets à découvrir, et le fait de voir ce type d’environnements dans le jeu devrait pas mal bouleverser les habitudes de la communauté.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.