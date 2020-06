Genshin Impact lancera sa dernière bêta fermée le 2 juillet prochain

Genshin Impact, le RPG Gatcha de miHoYo aux allures de Breath of the Wild, débutera donc sa dernière bêta fermée le 2 juillet prochain sur PS4, PC, iOS et Android.

Pour la première fois sur PS4

Si vous vous êtes récemment inscrits sur le site officiel pour accéder à cette bêta, vous devriez normalement recevoir un mail prochainement (avec un peu de chance). Durant cette nouvelle phase d’essai, il sera possible de visiter deux des sept cités-Etat de Teyvat et les environnements sauvages aux alentours.

La petite nouveauté est que les joueurs PS4 pourront en profiter pour la première fois. Autre bonne nouvelle, le cross-play sera de mise et vous pourrez donc former des équipes avec d’autres joueurs quels que soient leurs plateformes (PC, iOS et Android). Tout ça pour affronter des boss et explorer des donjons en groupe.

De notre côté, nous n’hésiterons pas à vous faire un compte rendu en testant nous-même cette dernière bêta fermée. Bien que les inspirations soient assez évidentes, le titre ne manque clairement pas de charme. Genshin Impact sortira officiellement courant 2020 sur PC, PS4, Switch, iOS, et Android.