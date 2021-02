Si vous essayez de jouer en cette nuit du mardi 2 au mercredi 3 février, il est fort probable que vous n’arrivez pas à vous connecter à Genshin Impact. Et c’est tout à fait normal : miHoYo avait annoncé une opération de maintenance pour déployer sa mise à jour 1.3. Mais rassurez-vous, cela revient bientôt avec plusieurs surprises…

Des primo-gemmes en compensation

Impossible de se connecter à Genshin Impact ce mardi 2 février en soirée ou mercredi 3 février au matin ? Normal. Le jeu est en maintenance pour le déploiement de ses nouveautés, et pour cela, le studio a besoin de mettre off les serveurs. Ainsi, pendant plusieurs heures, il n’est pas possible de jouer à ces heures :

Début de maintenance : 23 heures (heure française)

Fin de la maintenance : 4 heures du matin

Attention, miHoYo nous précise que si la durée estimée est de 5 heures, celle-ci pourrait être écourtée et se terminer plus tôt, 5 heures étant le maximum estimé par les développeurs. En échange, lorsque vous vous connecterez, vous aurez droit à 60 primo-gemmes par heure de maintenance, donc au minimum 300 primo-gemmes, sauf si celle-ci s’éternise. A noter qu’il faut être minimum AR5 pour en profiter.

Maintenance 2 février et préchargement

Si vous avez une petite connexion internet et que vous souhaitez profiter des nouveautés dès demain matin, sachez que le pré-chargement est d’ores et déjà disponible sur PC, iOS et Android. Idéal pour télécharger les données avant. Vous pourrez donc profiter de l’arrivée du nouveau contenu en même temps que tous les joueurs.

Pour rappel, la mise à jour 1.3 est déployée ce 3 février et apporte des nouveautés centrées sur Liyue, telles que le Festival des Lumières. Xiao sera également le nouveau personnage star avec une bannière et une quête d’histoire à son effigie. Pour tout savoir, on vous invite à consulter la liste complète des nouveautés de la 1.3. On vous propose comme toujours moult guides et astuces..