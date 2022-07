Genshin Impact est encore une fois le jeu le plus populaire sur Twitter pour ce début d’année

Faut-il encore prouver la popularité de Genshin Impact ? Alors que le jeu s’apprête à fêter ses deux ans dans quelques semaines, il continue de rassembler des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde, tout en amassant des milliards de dollars. Alors que le titre vient d’accueillir sa version 2.8, il continue à être le champion de Twitter dans la catégorie jeu vidéo.

Up first, here are the most Tweeted about games.

We’ve got a few new additions in @ELDENRING and @PlayVALORANT, while @GenshinImpact & Wordle continue to dominate the top of the list 👏🏽🔥

I won’t deny the daily Wordle continues to live in my head rent free 😅 pic.twitter.com/ymossdtHOP

— Rishi Chadha (@RdotChadha) July 12, 2022