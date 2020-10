Genshin Impact, le meilleur gacha de l’année 2020 ? Notre avis vidéo

Après un Honkai Impact 3rd qui cartonne toujours sur mobiles, le studio miHoYo se lance dans un projet encore plus ambitieux : Genshin Impact, un gacha aux composantes RPG sorti à la fois sur smartphones, PC et PlayStation 4. Disponible depuis le 28 septembre, le titre est pour le moment un véritable succès, avec des millions de joueurs et tout autant de revenus.

Après vous avoir proposé moult dossiers sur le jeu avec un guide complet, on vous partage notre avis en vidéo. Dans ce cas, on revient sur les forces et faiblesses de ce Genshin Impact, qui, pour rappel, sortira aussi sur Switch plus tard dans l’année et sur PS5 à une date indéterminée.