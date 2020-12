Genshin Impact : Albedo montre ses capacités en vidéo

Demain marquera l’arrivée de la version 1.2 de Genshin Impact, dont on vous a déjà parlé en détail avec tout ce qu’il fallait retenir sur cette mise à jour majeure. Albedo sera en quelque sorte la star de cette version, puisqu’il pourra être obtenu via une nouvelle bannière et aura droit à sa propre quête. Histoire de savoir ce qu’il vaut avant de dépenser nos primo-gemmes, miHoYo publie une dernière vidéo de présentation du personnage.

Le prochain héros 5 étoiles fait son show

On avait déjà eu un aperçu de son caractère dans une précédente vidéo, mais Albedo nous montre aujourd’hui ses capacités en combat. Il pourra invoquer une sorte de fleur Géo qui infligera des dégâts à tous les ennemis dans la zone, et son attaque ultime renforcera cet effet avec une grande attaque de zone.

La version 1.2 de Genshin Impact sera disponible dès demain matin. La maintenance démarrera à 6 heures du matin et se terminera environ 5 heures plus tard, au maximum.