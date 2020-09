Gearbox Digital Showcase : un événement en ligne pour la PAX 2020

C’est le 12 septembre à 21h45 que Gearbox, à l’origine de la saga Borderlands, nous donne rendez-vous pour un événement virtuel lors de la PAX 2020. Il sera à priori question d’annonce autour de la licence Borderlands et de son avenir, même si aucun programme n’a été communiqué par l’éditeur sur Twitter.

Godfall sera aussi présent

A suivre sur les chaines Youtube et Twitch officiels, ce direct permettra probablement d’en apprendre plus sur une version Redux de Tales from Borderlands, le jeu narratif du studio. Des informations et détails supplémentaires sur les prochains DLC de Borderlands 3 pourraient également être de la partie alors que le quatrième et dernier DLC du season pass, Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel sortira dans une semaine, soit le 10 septembre.

N’oublions pas que Gearbox Publishing est également à l’œuvre sur Godfall et il sera d’ailleurs présent lors de cet évènement, sa présence ayant été confirmée via l’intermédiaire du Twitter officiel du titre. On est pas à l’abri d’avoir également des nouvelles pour Homeworld 3 ou encore Tribes of Midgard, bien que leur sortie soient bien plus éloignées sur le calendrier.