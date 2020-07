Godfall : Tout savoir sur le looter slasher qui arrive sur PC et PS5

Annoncé lors des Game Awards 2019, Godfall est le tout premier titre a avoir été annoncé sur PlayStation 5. Prévu également sur PC via l’Epic Games Store, il s’agit d’un looter slasher qui se présentera probablement comme l’un des jeux phares de la campagne marketing autour de la future console.

Si jamais vous n’avez pas forcément suivi l’actualité de Godfall, on vous propose un nouvel AG Summer où l’on vous résume toutes les informations connues depuis sa première présentation, le tout, avec le maximum de gameplay et d’images que l’on puisse vous partager. Rendez-vous fin 2020 pour sa sortie sur PC et PS5.