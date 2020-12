Des gangs britanniques volent des PS5 sur la route façon Fast and Furious

Les ruptures de stocks permanentes de la PS5 ont transformé la machine en un produit rare et très convoité, elle n’échappe ainsi pas au grand banditisme surtout du côté de nos amis anglais.

Des PS5 volées à pleine vitesse

On vous parlait récemment de cet entrepôt FedEx cambriolé près de Lyon, mais du côté de la Grande-Bretagne, les voleurs ne reculent vraiment devant rien pour mettre la main sur cette précieuse marchandise en usant d’une technique pour le moins « originale ».

D’après le quotidien britannique The Times, une trentaine de vols auraient été signalés cette année lors de livraisons de produits coûteux dont des PS5 très prisées. Leurs points communs ? Une méthode très inspirée du film Fast & Furious.

Les gangs dérobent en effet tous les biens transportés dans les poids lourds à pleine vitesse avec la méthode suivante. Tout d’abord, trois voitures se positionnent autour du camion pour que celui-ci reste à une vitesse constante de 80km/h environ. Ensuite, l’un des voleurs sort du véhicule à l’arrière du camion par le toit ouvrant tout en étant attaché avec une corde. Après avoir sauté à l’arrière, il utilise des outils pour en forcer l’ouverture et rentrer à l’intérieur. Enfin, il ne lui reste plus qu’à lancer les cartons vers le toit ouvrant et à revenir en sautant sur le capot.

Si ces voleurs utilisent de tels moyens pour parvenir à leur fin, c’est essentiellement à cause du manque de sécurité lors des transports de marchandises. Il serait donc plus facile pour eux d’agir sur la route qu’en visant directement des magasins. Et en cette période de fêtes, il y a beaucoup plus de biens de valeur qui circulent par rapport au reste de l’année. Et quand on voit à quel prix peuvent se revendre les PS5 sur la toile, on comprend que ces malfrats ne reculent devant rien pour tomber sur le jackpot.